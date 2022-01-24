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В Архангельске оштрафовали директора компании, загадевшей контейнерную площадку

Прокуратурой г. Архангельска в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения лицензионных требований, допущенные управляющей организацией ООО «Теплоресурс» при содержании мест накопления твердых коммунальных отходов (контейнерной площадки).

Установлено, что в январе 2022 года управляющая организация своевременно не произвела очистку от снега территории контейнерной площадки твёрдых коммунальных отходов, предназначенной для жителей нескольких многоквартирных домов по улице Ильича в г. Архангельске. 

За нарушение лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом, директор организации на основании постановления прокуратуры города привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

11 май 15:03 | : Скандалы

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