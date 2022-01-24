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В Архангельской области выявлены факты вредительства на сельхозугодиях

В январе 2022 года Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было проведено выездное обследование  земельного участка сельскохозяйственного назначения в Верхнетоемском районе Архангельской области, а затем административное расследование.

Было установлено, что часть земельного участка используется для несанкционированного складирования круглых лесоматериалов свежей заготовки. Лесоматериалы были размещены лесоперерабатывающим предприятием.

Площадь перекрытия земельного участка составила 1050 кв. м.

Перекрытие плодородного слоя почвы приводит к утрате природных свойств плодородного слоя или их ухудшению.

За нарушение земельного законодательства предприятие и должностное лицо организации были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

Аналогичное нарушение было выявлено в Шенкурском районе. Гражданин, занимаясь заготовкой древесины для собственных нужд, складировал заготовленный лес на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Площадь перекрытия земельного участка составила 1100 кв. м.

За указанное нарушение житель Архангельской области был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КОАП РФ с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Еще одно подобное нарушение также было выявлено в Шенкурском районе около д. Медлеша. В результате выездного обследования и административного расследования было установлено, что сотрудник лесоперерабатывающего предприятия, ответственный за размещение древесины, допустил ее складирование на земельном участке сельхозназначения. Площадь перекрытия участка составила 2469 кв.м.

 За указанное нарушение должностное лицо  было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей. 

11 май 11:26 | : Скандалы

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