Коммерсант из Вилегодского района попался на мошенничестве с канализацией

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению директора коммерческой организации в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 и ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, и сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба).
Следствием установлено, что в период с мая 2019 года по август 2021 года обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств бюджетных учреждений, расположенных в Вилегодском районе, на общую сумму более 400 тысяч рублей путем обмана и злоупотребления доверием. У возглавляемой им коммерческой организации отсутствовали законные основания на оказание услуг по водоотведению, так как в апреле 2019 года им было отказано в утверждении тарифа на ранее ими оказываемые услуги, и несмотря на отсутствие у учреждений септиков, емкостей и иных объектов, предназначенных для хранения жидких отходов, обвиняемый заключал договоры, при этом сбросы осуществлялись в магистральную канализационную сеть. По аналогичной схеме обвиняемый завладел и денежным средствами производственного предприятия на общую сумму более 200 тысяч рублей, заключая договоры по водоотведению, но не собираясь обеспечивать исполнение принятых на себя обязательств по откачке хозяйственно- бытовых стоков, зная, что услуги не оказаны и оказаны быть не могут.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал и пояснил, что деньги не похищал.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных Отделением МВД России «Вилегодское».
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.