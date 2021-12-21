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В Архангельске установлен неадекватный борец с мусорными контейнерами

2 мая в Архангельске сгорели несколько пластиковых мусорных контейнеров, расположенные у жилых домов на проспекте Ломоносова и на площади Ленина. По предварительным данным причиной возгораний стал поджог.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД и УМВД России по городу Архангельску по подозрению в совершении поджогов установлен и доставлен в отдел полиции 62-летний мужчина.

По имеющейся информации, злоумышленник состоит на учете в Архангельском психоневрологическом диспансере и объяснить причину своих действий стражам порядка не смог.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

 

04 май 14:36 | : Скандалы

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