В Архангельске установлен неадекватный борец с мусорными контейнерами

2 мая в Архангельске сгорели несколько пластиковых мусорных контейнеров, расположенные у жилых домов на проспекте Ломоносова и на площади Ленина. По предварительным данным причиной возгораний стал поджог.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД и УМВД России по городу Архангельску по подозрению в совершении поджогов установлен и доставлен в отдел полиции 62-летний мужчина.
По имеющейся информации, злоумышленник состоит на учете в Архангельском психоневрологическом диспансере и объяснить причину своих действий стражам порядка не смог.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.