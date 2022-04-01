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В Плесецком районе обиженный зарплатой работник помирился с жадным частником

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовано уголовное дело, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

По версии следствия, осенью 2021 года подозреваемый, основным видом деятельности которого является деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию мероприятий, допустил невыплату заработной платы работнику на общую сумму более 30 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры  ЗАТО г.Мирный.

В связи с тем, что подозреваемый в полном объеме погасил задолженность по выплате заработной платы и иных установленных законом выплат, загладив причиненный вред, уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с примирением сторон.

29 апрель 10:27 | : Скандалы

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