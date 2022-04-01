Дожили. Котельная поселка Ерцево в качестве топлива использовала шпалы

Прокуратурой Коношского района по обращению председателя муниципального Совета муниципального образования «Ерцевское» проведена проверка исполнения муниципальным унитарным предприятием «Ерцевские теплосети» природоохранного законодательства и законодательства о лицензировании.
Установлены факты незаконной утилизации в текущем году отходов, представляющих опасность для окружающей среды, путем их сжигания без лицензии.
Прокуратурой района совместно со специалистами Северного межрегионального управления Росприроднадзора и филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «ЦЛАТИ по Архангельской области» произведен осмотр территории котельной МУП «Ерцевские теплосети», в ходе которого зафиксировано складирование шпал и использование их этим предприятием в качестве топлива. Согласно экспертному заключению ЦЛАТИ по результатам лабораторных исследований, измерений и испытаний установлен IV класс опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду отобранных проб отходов, в которых присутствуют нефтепродукты.
Данные обстоятельства создавали неблагополучную эпидемиологическую обстановку на территории поселка Ерцево, что повлекло несоблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду.
В этой связи прокурором района директору МУП «Ерцевские теплосети», а также главе муниципального образования «Коношский муниципальный район» внесены представления, которые удовлетворены, предприятием прекращено отопление поселка Ерцево отработанными шпалами.
По инициативе прокуратуры района за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии Арбитражным судом Архангельской области МУП «Ерцевские теплосети», а мировым судьей судебного участка № 1 Коношского судебного района - директор данного предприятия привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа.