В Приморском районе обидели военного пенсионера. Прокуратура вступилась

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению 69-летнего жителя дер. Черный Яр о нарушении его жилищных прав администрацией муниципального образования «Боброво-Лявленское».
Установлено, что заявитель и члены его семьи зарегистрированы и проживают в жилом помещении на основании ордера КЭЧ Архангельского района Ленинградского военного округа. В последующем, объект недвижимого имущества был исключен из специализированного жилищного фонда и передан в собственность муниципального образования «Боброво-Лявленское».
Однако органом местного самоуправления бывшему военнослужащему было отказано в заключении договора социального найма на занимаемое им жилое помещение по мотиву непредставления подтверждающих право на вселение в жилое помещение документов, что в свою очередь противоречит требованиям жилищного законодательства.
В этой связи межрайонной прокуратурой главе администрации внесено представление, которое удовлетворено, органом местного самоуправления с заявителем заключен договор социального найма жилого помещения.