Заложники "Родничка". Несчастливое детство в Лешуконском районе

Есть в Лешуконском округе село Койнас, а в нем детский садик «Родничок», маленькие воспитанники которого стали заложниками абсолютного равнодушия лешуконских чиновников и беспомощности надзорных органов. Фурункул политического безволия вскрыл неутомимый борец с чиновничьей апатией, депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев:
- Первыми на… не соответствующие 21 веку условия пребывания в нем детей и условия труда персонала обратили внимание пару месяцев назад лешуконские депутаты Партии Дела. Несмотря на старания сотрудников дошкольного учреждения садик встретил их холодными полами, деревянными игрушками, отсутствием канализации и уличного освещения.
Детское учреждение находится на первом этаже деревянного барака 1979 года постройки. В садике нет канализации, вместо неё туалет системы «люфт-клозет» (похоже, единственное отличие от простой дырки в полу над выгребной ямой заключается в том, что размещается она в отапливаемом помещении). Смывы и стоки, очевидно, поступают в ту же выгребную яму, питьевая вода – привозная.
Согласно ответу администрации Лешуконского района, дощатые полы, покрытие маслянистой краской, в 2009 году были изношены на 15%. За окном апрель 2022 года, но данных «посвежее» в администрации, очевидно, не имеется. В 2010-2011 годах, тем не менее, даже с такой степенью износа были проведены работы по переборке и утеплению полов в игровых, столовой и спальных комнатах, проведены косметические и текущие ремонты, частичная замена электропроводки «с возможностью подключения дополнительных электроконвекторов для соблюдения теплового режима, которые включаются при низких температурах наружного воздуха» (это так завуалированно описаны элементарные розетки и обогреватели, которые в них "втыкаются"?).
И нередко, кстати, при низких температурах наружного воздуха термометры, осуществляющие контроль температурного режима в каждом помещении детского сада, показывают совсем не летние значения. Про то, что на дворе 2022 год, в районной администрации, по всей видимости, не в курсе либо за прошедшие десять лет состоянием (а, может быть, и наличием) садика в Койнасе они особо не интересовались. НИ-КА-КИХ планов по ремонту и дооборудованию садика, судя по предоставленному ответу, у районной администрации НЕТ!
Собственно, даже по этой информации понятно, что объективной проверки в детском саду не проводилось. Чиновники либо прошлись по садику с закрытыми глазами, либо предпочли в принципе проигнорировать очевидное и удовольствовались письменной «похвальбой» руководства школы. К примеру, очень интересно, где умывальники с подогревом воды, которые, согласно ответу администрации, были предусмотрены для койнасских детишек?
На фото видно, что в «помывочной» установлены старенькие рукомойники, горячая вода из которых может потечь, только если её предварительно отдельно нагреть на печке. Интересная история с освещением территории садика. Там есть фонарь! Один перед входом. Кто-то даже любезно продемонстрировал его наличие на фото… сделанном из темноты.
Вот, видимо, и детишки ориентируются на одинокий фонарик над входом, бредя темным зимним утром в сад или гуляя вечером с группой. На это, кстати, обращалось внимание и в запросе. Скорей всего, лешуконские чиновники под «освещением прилегающей территории» понимают фонарь над входом в здание.
Примечательно и то, что по результатам прошлогодней проверки Пинежский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области не имел каких-либо претензий к школе, находящейся в отдельно стоящем здании, подведомственным учреждением которой является койнасский детский сад. Так может стоило бы поинтересоваться у директора школы: где умывальники с подогревом воды, о которых пишет районная администрация? Где кровати, срок службы которых еще не вышел? Где постельное белье, которое не рассыпается на глазах от застиранности? Почему вместо износа пола в 15% на фото хорошо видно вздувшиеся половицы и щели между ними, из которых сквозит даже через монитор, ведь перебирали их более десяти лет назад? Почему вместо косметического ремонта на стенах и потолке хорошо видно желтоватые потеки, а на полу – потертости и сколы краски?
Ну, и, конечно же, при наличии ссылки на создание специальной комиссии по испытанию и обследованию технического состояния оборудования и инвентаря для исследования на конструктивные дефекты деревянной горки, построенной больше двадцати (!) лет назад, мы никак не ожидали что её экспертный состав будет представлен директором школы, завхозом и физруком… Они горку как проверяли: на «глазок» или прокатились да на ступеньках попрыгали? Кто из них с педагогическим получил еще и инженерное образование с опытом проведения подобных «испытаний» или в вопросах жизни и безопасности детей достаточно иметь только должность повыше и право подписи?
А еще, видимо, нужно быть директором школы в населенном пункте, расположенном достаточно далеко, чтобы не вызвать желания ехать с проверками ни у районных чиновников, ни у специалистов надзорного ведомства.
Собственно, как-то так и получилось у областного Роспотребнадзора. Вместо полноценной проверки, проведенной специалистами с соответствующим образованием, койнасской школе было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а как именно дирекция этой школы и администрация Лешуконского округа забили на эти предостережения можете посмотреть на приложенных фото.