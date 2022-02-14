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На Центральном рынке Архангельска говядину нагло выдавали за медвежатину

Мониторинговой группой Североморского межрегионального управления Россельхознадзора было проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность на Центральном рынке г. Архангельска.

В результате мероприятия было установлено следующее.

В начале 2022 года в адрес предпринимателя по ветеринарным сопроводительным документам поступила продукция животного происхождения с целью реализации:  «Бастурма из "МЕДВЕДЯ", «Карпаччо из медведя с/к», «Колбаса "Медведь" с/к», «Колбаса "Чоризо из медведя" с/к», «Медвежатина тушеная» общим весом 30 кг. Продукция выработана на предприятии из Московской области.

Поскольку в ветеринарных сопроводительных документах были проставлены некорректные данные о проведении лабораторных исследований, Управлением был проведен мониторинг сведений в ФГИС «Меркурий», анализ цепочки прослеживаемости от производителя до потребителя, а также сведений из интернет-ресурсов.

Было установлено, что предприятие из Московской области осуществляет деятельность по производству мясной продукции в ассортименте из конины, баранины, лося, оленины, бобра, кабана, медведя, глухаря, дикого гуся и утки, куропатки, косули, марала, верблюда, перепелки, рябчика, фазана, кролика, зайца и страуса, а также имеет официальный сайт, содержащий информацию о производимой продукции и о ее составе.

По сведениям в ФГИС «Меркурий», в адрес предприятия поступало сырье, введенное в оборот на фантомных площадках, расположенных на территории Республики Татарстан, Воронежской области и Красноярского края. Площадки были признаны фантомными сотрудниками территориальных управлений Россельхознадзора и исключены из ИС «Цербер», деятельность на них не осуществлялась.

Так, в адрес предприятия с этих площадок в разное время поступили мясо медведя блочное замороженное в количестве 1042 кг, мясо бобра бескостное мороженое в количестве 510 кг, мясо кабана мороженое в количестве 507 кг, мясо лося блочное замороженное в количестве 1253 кг, мясо оленя замороженное в количестве 1490 кг.

По данным информационной системы, в настоящее время часть вышеуказанной продукции имеется в наличии на остатках и используется при производстве.

При анализе производственных ветеринарных сопроводительных документов установлено, что предприятие при производстве своей продукции использует  другое сырье (говядина, свинина, мясо цыплят-бройлеров), не указанное в составе продуктов, а также производит продукцию из нелогичного объема сырья.

Например, при производстве паштета из утиной печени с шампиньонами в количестве 600 кг, были использованы утиная печень замороженная в количестве 26 кг, печень цыплят-бройлеров глубокозамороженная в количестве 285 кг, тримминг свиной замороженный в количестве 110 кг. На официальном сайте предприятия в составе продукта свинина не указана.

При производстве «Медвежатины тушеной» в количестве 325 кг использовано мясо медведя блочное замороженное в количестве 11,2 кг и блоки из жилованного мяса говядины замороженные в количестве 311 кг. На официальном сайте в составе продукта говядина не указана.

Таким образом, предприятие использовало сырье, введенное в оборот с помощью фантомных площадок, продукция производилась из нелогичного объема сырья и с использованием сырья, не указанного в составе.

17 апреля 2022 года информация для принятия мер реагирования в отношении предприятия  направлена в Управление Россельхознадзора по г.Москва, Московской и Тульской областям (по фактическому месту осуществления деятельности)

Индивидуальному предпринимателю в г. Архангельске, в адрес которого поступила готовая продукция, произведенная данным предприятием, вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

21 апрель 13:32 | : Скандалы

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