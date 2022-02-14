УК "Тайбола" из Архангельска нарвалась на крупный штраф за разгильдяйство

Прокуратурой г. Архангельска в ходе проверки выявлены нарушения лицензионных требований, допущенные управляющей организацией при содержании общего имущества собственников многоквартирного дома № 74 корп. 1 по ул. Розы Люксембург в г. Архангельске.
Установлено, что управляющая организация ООО «УК «Тайбола», ответственная за содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт многоквартирного дома, в феврале 2022 года допустила нарушение при содержании общедомового имущества, а именно – не очистило от посторонних предметов лестничную клетку в одном из подъездов, кровлю дома и крыши крылец от снежных навесов, не обработало выходы из подъездов потивогололедными материалами.
За нарушение лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом управляющая компания, а также ее директор на основании постановлений прокуратуры привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в виде штрафа в размере 125 000 рублей и 25 000 рублей соответственно.