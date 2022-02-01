Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Каргопольская прокуратура восстановила права инвалидов и детей войны в части водоснабжения

Прокуратура Каргопольского района провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома, в котором проживают инвалиды о нарушениях законодательства в сфере обеспечения водоснабжением.

Установлено, что водопроводная сеть в многоквартирном доме не проведена, ближайшая водоразборная колонка расположена на расстоянии более 100 метров. Из-за сложившейся ситуации жители дома претерпевают неудобства, лишены права на благоприятные условия проживания и надлежащее обеспечение водой.

В этой связи прокурором главе администрации Каргопольского муниципального округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления принято решение о начале проведения работ по проектированию и строительству водоразборной колонки согласно требованиям законодательства.

 

19 апрель 14:20 | : Скандалы

Главные новости


«Если любовь ушла…». Диалоги на «Руснорде» о политике и вере
Прощай, артист! Многоликий Жириновский

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (228)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20