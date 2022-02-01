Каргопольская прокуратура восстановила права инвалидов и детей войны в части водоснабжения

Прокуратура Каргопольского района провела проверку по обращению жителей многоквартирного дома, в котором проживают инвалиды о нарушениях законодательства в сфере обеспечения водоснабжением.
Установлено, что водопроводная сеть в многоквартирном доме не проведена, ближайшая водоразборная колонка расположена на расстоянии более 100 метров. Из-за сложившейся ситуации жители дома претерпевают неудобства, лишены права на благоприятные условия проживания и надлежащее обеспечение водой.
В этой связи прокурором главе администрации Каргопольского муниципального округа внесено представление, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления принято решение о начале проведения работ по проектированию и строительству водоразборной колонки согласно требованиям законодательства.