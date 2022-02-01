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В Архангельск проникли кенийские розы, зараженные западным трипсом

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в марте 2022 года при проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния складского помещения в г. Архангельске в партии срезанных цветов (роза Сорти) в количестве 10 штук происхождением Кения был выявлен карантинный объект - западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande). Наличие карантинного объекта подтверждено протоколом исследований (испытаний), выданным Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

Собственнику продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В отношении подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными объектами, применяется одна из следующих карантинных фитосанитарных мер:

  • карантинное фитосанитарное обеззараживание;
  • переработка подкарантинной продукции способами, обеспечивающими лишение карантинных объектов жизнеспособности, в том числе посредством производства из нее продукции, не относящейся к подкарантинной продукции;

3) уничтожение подкарантинной продукции.

Собственником подкарантинной продукции, зараженной западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Pergande), принято решение об уничтожении данной продукции.

19 апрель 10:50 | : Скандалы

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