В Архангельск проникли кенийские розы, зараженные западным трипсом

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в марте 2022 года при проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния складского помещения в г. Архангельске в партии срезанных цветов (роза Сорти) в количестве 10 штук происхождением Кения был выявлен карантинный объект - западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande). Наличие карантинного объекта подтверждено протоколом исследований (испытаний), выданным Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».
Собственнику продукции выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В отношении подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными объектами, применяется одна из следующих карантинных фитосанитарных мер:
3) уничтожение подкарантинной продукции.
Собственником подкарантинной продукции, зараженной западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Pergande), принято решение об уничтожении данной продукции.