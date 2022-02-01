Экс-чиновник администрации Поморья Викторов получил условный срок за позапрошлогодний снег

Октябрьский районный суд г. Архангельска, согласившись с позицией государственного обвинителя признал виновным бывшего руководителя государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление» Александра Викторова в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, т.е. хищение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения).
В суде установлено, что подсудимый с использованием своего служебного положения в период с 31.01.2020 по 08.04.2020, достоверно зная о невыполнении работ подрядчиком ООО «РСК Спектр» по государственному контракту от 23.12.2019, заключенному на оказание услуг по погрузке и вывозу снега с территорий, прилегающих к зданиям, расположенным в городе Архангельске по адресам: пр. Троицкий, д. 49 и пл. Ленина, д. 1, похитил путем растраты в пользу ООО «РСК Спектр» вверенные ему денежные средства, причинив материальный ущерб ГКУ АО «Хозяйственное управление» на сумму 373 823,28 рублей.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 10 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области.
Приговор суда в законную силу не вступил.