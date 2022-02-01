В Архангельске вынесен приговор по спланированному банкротству фирмы

Приморским районным судом Архангельской области исполнительный директор ООО «Экотек-Бункер» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК России.
В 2016 году по результатам оперативной работы сотрудники РУФСБ России по Архангельской области установили, что исполнительный директор общества в целях уклонения от уплаты доначисленных по результатам налоговой проверки пени, штрафов и налогов на сумму около 230 млн. рублей дал указание осуществить банкротство Общества. Для этих целей он организовал наращивание кредиторской задолженности, подделку договоров на поставку товаров и оказание услуг, а также векселей, с помощью которых обеспечивалось взыскание с предприятия в пользу сторонних организаций несуществующей задолженности на сумму более 400 млн. рублей. В результате предприятие не могло отвечать по своим обязательствам по уплате платежей, что привело к контролируемому банкротству.
В рамках оперативного сопровождения предварительного и судебного следствия обвиняемый полностью признал свою вину и возместил в бюджет Российской Федерации весь размер налоговой задолженности.
Уголовное дело расследовано Следственным управлением УМВД России по Архангельской области.
Решением суда осужденный приговорен к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком полтора года.