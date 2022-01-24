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Северодвинского полицейского облаяли в редакции архангельской газеты

Инцидент произошел вчера днем в офисе двух популярных изданий, членов Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» - «Правда Северо-Запада» и «Эхо севера».

Представитель правоохранительных органов из соседнего города с порога стал требовать у присутствующих назвать имя автора статьи «Крохам – крохи», опубликованной еще в конце января текущего года и вызвавшей широкий общественный резонанс.

Речь в материале шла о хищениях продуктов в северодвинском детском саду «Моряночка». Поводом для публикации стало обращение к журналистам сотрудников данного дошкольного учреждения, не имевших более моральных сил наблюдать подобное безобразие.

Примечательно, что ранее эту тему уже поднимали корреспонденты «Вестей Поморья», но репортаж так и не нашел отклика в сердцах сотрудников соответствующих надзорных органов. Можно сделать вывод – хищения продолжались.

К сожалению, имеет место атавизм советских времен. Главный редактор ИА RUSNORD вспоминает рассказ своего однополчанина, сына поварихи подмосковного детсада, что его семья даже хлеба к домашнему столу не покупала – питались тем, что «приносит мама с работы».

Руководство «Моряночки», по словам сотрудников вышеназванных изданий, уже писало на них заявления в полицию, подавало в суд, но, видимо, так и не может дождаться «справедливого возмездия над шелкоперами». Иначе как можно объяснить подобный неофициальный визит?

В свою очередь журналисты отказались содержательно общаться с сотрудником правоохранительных органов (возможно, простым участковым) в частном порядке.

Зато голос подал редакционный овчар Джек, известный в кругах политического бомонда как «будущий губернатор – друг народа». В его лае явно слышался укор всем душителям свободы слова и печати.

Наша редакция продолжает внимательно следить за наездами на коллег…

13 апрель 07:32 | : Скандалы

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