Житель Шенкурского района превратил свой земельный участок в склад навоза

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного Шенкурском районе Архангельской области.
В ходе мероприятия на земельном участке, принадлежащем местному жителю, было выявлено несанкционированное размещение отходов производства крупного рогатого скота (навоз свежий). Навоз был складирован на поле без водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, с нарушением нормативных документов и без соблюдения правил складирования производственных отходов.
Площадь перекрытия составила 3780 кв. м.
Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, свежий навоз КРС относится к 4 классу опасности.
Владелец земельного участка был привлечен Управлением к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.