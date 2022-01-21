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Житель Шенкурского района превратил свой земельный участок в склад навоза

Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было проведено выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного Шенкурском районе Архангельской области.

В ходе мероприятия на земельном участке, принадлежащем местному жителю, было выявлено несанкционированное размещение отходов производства крупного рогатого скота (навоз свежий). Навоз был складирован на поле без водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, с нарушением нормативных документов и без соблюдения правил складирования производственных отходов.

Площадь перекрытия составила 3780 кв. м.

Согласно Федеральному классификационному каталогу отходов, свежий навоз КРС относится к 4 классу опасности.

Владелец земельного участка был привлечен Управлением к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.

11 апрель 15:30 | : Скандалы

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