В Архангельске обезврежены расхитители Пенсионного фонда России

Сотрудниками РУФСБ пресечена мошенническая деятельность организованной преступной группы.
Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г. Архангельска в отношении 7 участников ОПГ, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере) и ч. 30 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2 УК России (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой и в крупном размере).
Напомним, в период с конца 2014 года по март 2016 год сотрудники юридического агентства, за денежное вознаграждение предоставляли жителям региона услуги по незаконному получению повышенной выплаты к страховой пенсии в связи с работой в районе Крайнего Севера, путем фиктивного трудоустройства в аффилированную коммерческую структуру. У гражданина появлялось основание для увеличения базового размера трудовой пенсии, но фактически человек на указанной территории не работал и право на соответствующую прибавку не имел.
Услугами мошенников успели воспользоваться более 250 жителей Архангельской области. Общая сумма ущерба, причинённого ГУ – отделению Пенсионного фонда РФ по Архангельской области составила более 1,6 млн. рублей.
Благодаря своевременному выявлению сотрудниками спецслужбы преступной деятельности не допущено дальнейшего хищения бюджетных денежных средств, которое могло причинить многомиллионный ущерб Пенсионному фонду Российской Федерации.
Приговором суда организатору преступной группы назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, остальным участникам ОПГ от 3,5 до 5 лет лишения свободы условно. Производство по гражданскому иску Пенсионного фонда прекращено в связи с возмещением ущерба.