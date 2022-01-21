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Прокуратура указала на пожароопасность населенных пунктов Ленского района

Прокуратурой Ленского района проведена проверка исполнения органами местного самоуправления полномочий в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.


Установлено, что на территории муниципального образования расположены бесхозяйные объекты недвижимого имущества -  пожарные водоемы, которые не находятся в муниципальной собственности, не учитываются в реестре муниципального имущества. За надлежащим состоянием указанных объектов никто не несет ответственности, они никем не обслуживаются.


В целях устранения выявленных нарушений прокуратура района обратилась в суд с требованием обязать орган местного самоуправления в течение шести месяцев с момента вступления в силу решения суда обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, с заявлением о принятии на учет сооружений пожаротушения.


Решением суда требования прокурора удовлетворены, на администрацию МО «Урдомское» возложена обязанность по оформлению бесхозяйных объектов пожаротушения в муниципальную собственность.


Решение не вступило в законную силу.


07 апрель 13:32 | : Скандалы

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