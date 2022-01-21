Архангельский оправдатель фашизма отделался крупным штрафом

Вступил в законную силу приговор Архангельского областного суда в отношении 24-летнего жителя Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Преступление выявлено сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела, расследованного СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.
Напомним, в 2020 году пользователь сети Интернет, используя страницу в социальной сети «Вконтакте», в преддверии празднования «Дня Победы» разместил на платформе акции федерального значения «Бессмертный Полк онлайн» анкеты с установочными данными и фотоизображениями нацистских преступников под видом ветеранов Великой отечественной войны.
Действия осужденного были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.