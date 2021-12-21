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Прокуратура прищучила ТГК-2 за безобразное обслуживание ряда домов в Арханельске

Прокуратурой г. Архангельска проведена проверка по обращениям граждан по факту отсутствия теплоснабжения в ноябре 2021 года домах № 74, 74 корпус № 1, № 76, расположенных по улице Розы Люксембург и № 17,19, 21 по улице Шабалина в г. Архангельске.

По результатам проверки выявлены факты оказания ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества.

 В этой связи руководителю организации внесено представление с требованием по обеспечению бесперебойной подачи теплоснабжения до границы балансовой ответственности надлежащего качества в соответствии с требованиями законодательства и технических норм, не допуская перерывов в ее предоставление свыше установленных сроков, а также решения вопроса о перерасчете платы за отопление гражданам.

Представление прокурора удовлетворено, в декабре 2021 года ПАО «ТГК-2» гражданам обозначенных домов произведен перерасчет размера платы за коммунальную услугу по отоплению.

Кроме того, за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальной услугой по отоплению ресурсоснабжающая организация привлечена к ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ и оштрафована на 10 000 рублей.

 

05 апрель 15:08 | : Скандалы

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