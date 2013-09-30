Жителя Вельского района оштрафовали за бездарное пользование родной землей

В 2021 году в Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора от прокуратуры Вельского района Архангельской области поступили материалы о нарушении требований земельного законодательства.
В результате проведения земельных работ по раскопке водопроводной трубы вблизи п. Кулой Вельского района житель Архангельской области самовольно снял и переместил верхний плодородный слой почвы, вырыл траншею глубиной от 1,5 до 2 метров на земельном участке сельхозназначения. Площадь нарушения составила 0,1 га.
За самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы гражданин был привлечен Управлением к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 1000 рублей.