Директриса казенного учреждения в Архангельске оказалась мошенницей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении директора филиала федерального казенного учреждения и ее знакомой. Они, в зависимости от роли и степени участия каждой, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, в том числе совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог и пособничество в служебном подлоге).
Следствием установлено, что обвиняемая совместно со своей знакомой, действуя из корыстной заинтересованности, организовала противоправную схему по ежемесячному хищению денежных средств ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России путём внесения заведомо ложных сведений в официальные документы организации, на основании которых в период с 2018 года нанесен ущерб бюджетному учреждению в размере свыше 1,5 млн. рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.