Молодой северодвинец призывал жителей города к массовым беспорядкам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ.
По версии следствия, подозреваемый 23 января 2021 года, в одной из социальных сетей разместил комментарии, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, уничтожением имущества, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы. Подозреваемый задержан.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами РУФСБ России по Архангельской области.
Дело принято к производству следственным отделом по г. Северодвинску Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.