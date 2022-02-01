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Аптека в Катунино поразила прокуратуру бедностью ассортимента

Проведенной Приморской межрайонной прокуратурой проверкой исполнения законодательства, регулирующего оборот лекарственных средств, установлено, что в аптечном пункте «Добрая аптека», расположенном в пос.Катунино,  в нарушение действующего законодательства не обеспечен минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

С целью устранения выявленных нарушений директору ООО «Целитель» внесено представление, которое удовлетворено.

После проведения внеплановой проверки наличие препаратов установлено в полном объеме.  

Заведующая аптечным пунктов привлечена к дисциплинарной ответственности.

30 март 09:25 | : Скандалы

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