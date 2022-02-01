Аптека в Катунино поразила прокуратуру бедностью ассортимента

Проведенной Приморской межрайонной прокуратурой проверкой исполнения законодательства, регулирующего оборот лекарственных средств, установлено, что в аптечном пункте «Добрая аптека», расположенном в пос.Катунино, в нарушение действующего законодательства не обеспечен минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
С целью устранения выявленных нарушений директору ООО «Целитель» внесено представление, которое удовлетворено.
После проведения внеплановой проверки наличие препаратов установлено в полном объеме.
Заведующая аптечным пунктов привлечена к дисциплинарной ответственности.