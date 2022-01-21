Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Приморском районе изверги потрошили ценные породы рыбы

Первым заместителем прокурора области утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении архангелогородца и жителя Приморского района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Как установлено расследованием обвиняемые, вступив в предварительный сговор на незаконную добычу водных биологических ресурсов, 28.07.2021 в акватории Двинского залива Белого моря, вблизи деревни Яренга Приморского района Архангельской области с использованием деревянной весельной лодки и двух ставных рыболовных сетей незаконно добыли 40 экземпляров горбуши и 1 экземпляр кумжи, в которых содержалось икра лососевых видов рыб, причинив ущерб государству в размере более 140 тыс. руб.

Уголовное дело расследовано в Службе в г. Архангельске Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, и в соответствии с территориальной подсудностью для рассмотрения по существу направлено в Приморский районный суд.

Также прокуратурой области в порядке ч. 3 ст. 44 УПК РФ в суд предъявлен гражданский иск о взыскании с ответчиков причиненного ими материального ущерба.

29 март 11:32 | : Скандалы

Главные новости


Матросская тишина
Сахарный ажиотаж: картельный заговор или просчет государственных регуляторов?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (321)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20