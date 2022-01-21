В Приморском районе изверги потрошили ценные породы рыбы

Первым заместителем прокурора области утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении архангелогородца и жителя Приморского района, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).
Как установлено расследованием обвиняемые, вступив в предварительный сговор на незаконную добычу водных биологических ресурсов, 28.07.2021 в акватории Двинского залива Белого моря, вблизи деревни Яренга Приморского района Архангельской области с использованием деревянной весельной лодки и двух ставных рыболовных сетей незаконно добыли 40 экземпляров горбуши и 1 экземпляр кумжи, в которых содержалось икра лососевых видов рыб, причинив ущерб государству в размере более 140 тыс. руб.
Уголовное дело расследовано в Службе в г. Архангельске Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, и в соответствии с территориальной подсудностью для рассмотрения по существу направлено в Приморский районный суд.
Также прокуратурой области в порядке ч. 3 ст. 44 УПК РФ в суд предъявлен гражданский иск о взыскании с ответчиков причиненного ими материального ущерба.