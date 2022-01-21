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Дерзкий котлошанин оскорбил судебных приставов в публичном месте

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 32-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

По версии следствия, 18 февраля 2022 года в фойе здания Котласского городского суда подозреваемый, который являлся подсудимым по уголовному делу о краже, публично оскорбил двух приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения судебных приставов, выражая недовольство требованием надеть гигиеническую маску и необходимостью предъявить личные вещи для проведения досмотра.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Подозреваемый пояснил следователю, что действительно ругался на пристава.

28 март 09:55 | : Скандалы

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