Прокуратура заставила оплатить каргопольскому пенсионеру билеты к месту отдыха

По результатам проведенной по обращению пенсионера проверки прокуратурой Каргопольского района установлено, что отделением Пенсионного фонда России по Архангельской области и НАО заявителю необоснованно отказано в оплате расходов на проезд к месту отдыха и обратно.
Причиной отказа послужило отклонение гражданина при возвращении с места отдыха от кротчайшего маршрута в связи с заездом в другой город в гости к родственникам.
Прокурором района в интересах пенсионера в суд направлено исковое заявление о взыскании в пользу заявителя компенсации проезда к месту отдыха и обратно исходя из стоимости проездных билетов по кратчайшему маршруту.
Решением суда иск прокурора удовлетворен, в пользу пенсионера взыскана компенсация расходов, связанных с приобретением билетов.
Решение суда не вступило в законную силу.