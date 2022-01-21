Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура заставила оплатить каргопольскому пенсионеру билеты к месту отдыха

По результатам проведенной по обращению пенсионера проверки прокуратурой Каргопольского района установлено, что отделением Пенсионного фонда России по Архангельской области и НАО заявителю необоснованно отказано в оплате расходов на проезд к месту отдыха и обратно.

Причиной отказа послужило отклонение гражданина при возвращении с места отдыха от кротчайшего маршрута в связи с заездом в другой город в гости к родственникам.

Прокурором района в интересах пенсионера в суд направлено исковое заявление о взыскании в пользу заявителя компенсации проезда к месту отдыха и обратно исходя из стоимости проездных билетов по кратчайшему маршруту.

Решением суда иск прокурора удовлетворен, в пользу пенсионера взыскана компенсация расходов, связанных с приобретением билетов.

Решение суда не вступило в законную силу.

28 март 09:08 | : Скандалы

Главные новости


Матросская тишина
Сахарный ажиотаж: картельный заговор или просчет государственных регуляторов?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (307)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20