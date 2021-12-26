Прокуратура Архангельска вступилпсь за детей, которых обделили долей в квартире

Прокуратура г. Архангельска в ходе проведенных проверок установила, что родители несовершеннолетних использовали средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий и приобрели в собственность жилье на территории города.
Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрена возможность использовать материнский капитал в том числе и на приобретение жилого помещения, с условием, что в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом России средств материнского (семейного) капитала лицо, в чьей собственности находится жилое помещение, обязано оформить его в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги) и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей).
Неисполнение данного обязательства в добровольном порядке в установленный срок послужило основанием к предъявлению прокурором города в интересах четверых несовершеннолетних в суд двух исковых заявлений. Прокурор в судебном порядке потребовал признать за несовершеннолетними соответствующие доли каждого ребенка в праве общей долевой собственности на жилое помещение.
Исковые заявления прокурора удовлетворены в полном объеме, за детьми признано право собственности на жилье.