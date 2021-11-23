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Архангельский наркоман с бейсбольной битой гонял граждан по городу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 34-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием установлено, что 10 декабря 2021 года утром наряд дорожно- патрульной службы ГИБДД УМВД России по Архангельской области прибыл по вызову дежурного к дому на Ленинградском проспекте в городе Архангельске в связи с обращением прохожих о неадекватном поведении мужчины с бейсбольной битой в руках. Подозреваемый, находившийся в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств, выполнил требование представителя власти и передал ему биту. Предложение проследовать в служебный автомобиль проигнорировал, оттолкнул полицейского и попытался скрыться. При задержании за неповиновение ударил сотрудника полиции рукой по голове. Его противоправные действия пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что из-за наркотического опьянения вел себя агрессивно, от сотрудников полиции убегал, но физическую силу не применял. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

16 март 11:50 | : Скандалы

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