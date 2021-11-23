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Деревню в Коношском районе лишили питьевой воды. Суд вмешался

Прокуратурой Коношского района проведена проверка по обращению жителей деревни Лычное о ненадлежащем водоснабжении населения питьевой водой.

Установлено, что водоисточники с качественной питьевой водой на территории населенного пункта отсутствуют, другим способом водоснабжение граждан не организовано. Жители деревни вынуждены испытывать неудобства и материальные затраты, в том числе связанные с забором воды в значительной удаленности от постоянного места проживания, а также ее покупкой в бутилированном виде.

Основной причиной создавшегося положения является ненадлежащее исполнение администрацией муниципального образования «Коношское» полномочий по организации водоснабжения населения качественной питьевой водой. На территории деревни Лычное имеется общественный колодец, который на балансе городского поселения не значится, органом местного самоуправления в должном состоянии не содержится.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании названного бездействия незаконным и возложении на орган местной власти обязанности организовать водоснабжение населения деревни Лычное Коношского района качественной питьевой водой в срок до 31.08.2022.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.

14 март 11:03 | : Скандалы

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