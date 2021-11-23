Начальник МЧС в Северодвинске строил личный дом руками подчиненных

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений МЧС России, расположенного в городе Северодвинске, подозреваемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, подозреваемый в 2017-2021 годах, действуя из корыстной заинтересованности, привлек подчиненных сотрудников для строительства и ремонта личного жилого дома. Сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий по службе в случае отказа руководителю, вынужденно выполняли в служебное и личное время работы по строительству, при этом им начислялось денежное довольствие якобы за исполнение ими в эти дни служебных обязанностей.
Он же требовал от подчиненных сотрудников и работников передавать ему и его доверенным лицам часть денежных средств, начисляемых им в качестве премий. В период с сентября до декабря 2021 года он незаконно получил не менее 700 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.