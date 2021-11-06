В Плесецком районе безденежный работник помирился с прижимистым директором

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу расследовано уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
По версии следствия, в период с мая по октябрь 2021 года директор общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является ресторанный бизнес и услуги по доставке продуктов питания, допустил невыплату заработной платы работнику организации на общую сумму более 124 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры ЗАТО г.Мирный.
В связи с тем, что подозреваемый в полном объеме погасил задолженность по выплате заработной платы и иных установленных законом выплат, загладив причиненный вред, уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с примирением сторон.