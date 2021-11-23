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России ударили в спину международные кинологи

Все мероприятия под эгидой Международной кинологической федерации (FCI) на территории России приостановлены c 1 марта до дальнейшего уведомления.

Такое решение FCI означает, что на территории России могут проводиться мероприятия на национальном уровне под эгидой Российской кинологической федерации и присуждаться национальные титулы, но не международные.

​Что касается участия наших собак в мероприятиях за рубежом, то со стороны FCI запретов нет, но национальные кинологические организации ряда стран ввели санкции против россиян на своём уровне. Так, НКО Франции объявила, что ни одна российская собака не будет допущена на Чемпионат Европы 2022 в Париже. Также российские собаки не попадут на одно из крупнейших кинологических мероприятий, проходящих вне системы FCI, – выставку Crufts (Великобритания, 10-13 марта).

Напомним, что на последнем Чемпионате мира FCI, который проходил в Чехии в октябре 2021 года, абсолютным победителем стала российская собака - бедлингтон терьер из Санкт-Петербурга.


09 март 16:23 | : Скандалы

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