Заключенный архангельской колонии обозвал сотрудника ФСИН нехорошими словами

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего осужденного за преступления против личности, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).
По версии следствия, 13 января 2022 года в помещении медицинской части на территории ФКУ ИК-21 УФСИН России по Архангельской области осужденный, высказывая недовольство очередью на прием к врачу, публично оскорбил сотрудника учреждения, используя грубую нецензурную брань.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.
Факт публичного оскорбления представителя власти зафиксирован на видеозаписи с регистратора, установленного на форменном обмундировании сотрудника колонии. Диск с видеозаписью приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
Дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уголовный кодекс РФ за оскорбление представителя власти предусматривает наказание от штрафа до одного года исправительных работ.