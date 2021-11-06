На архангельских прилавках могла появиться рыба сомнительного происхождения

В ноябре 2021 года в Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора от правоохранительных органов поступила информация о выявленном нарушении ветеринарного законодательства.
По представленной информации, житель Архангельской области, находясь в г. Архангельске, перевозил в автомобиле предназначенную для продажи рыбу мороженую (лосось, щука, судак, салака, навага) общим весом более 78 кг. Рыба находилась в полипропиленовых мешках, картонных коробках и пластиковых ящиках, не имеющих маркировки, этикеток с указанием наименования, производителя, районов вылова, дат выработки, сроков годности и условий хранения.
Информация о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы у владельца отсутствовала.
Автомобиль, в котором перевозилась рыба, не имел холодильного оборудования или рефрижератора, средства контроля температуры отсутствовали.
Животноводческая продукция должна храниться в соответствии с требованиями технических регламентов и по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из благополучной по заразным болезням животных территории, что должно подтверждаться ветеринарными сопроводительными документами.
На рыбную продукцию был наложен арест.
Управлением Россельхознадзора за нарушения требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда здоровью граждан, в отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка № 8 Ломоносовского судебного района г. Архангельска.
Решением суда житель Архангельской области привлечен к ответственности с назначением штрафа в размере 2000 рублей с конфискацией рыбной продукции неизвестного происхождения.