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У главврача санатория "Беломорье" не оказалось высшего медицинского образования

Приморской межрайонной прокуратурой по результатам проверки деятельности учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» выявлены нарушения трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение требований законодательства на должность главного врача Учреждения в июне 2021 г. назначено лицо, не имеющее высшего профессионального (медицинского) образования и соответствующего стажа работы на руководящих должностях в медицинской организации.

По данному факту прокуратурой Председателю союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Архангельской области» внесено представление, которое удовлетворено, с неимеющем соответствующего образования главным врачом трудовой договор расторгнут.

03 март 15:25 | : Скандалы

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