У главврача санатория "Беломорье" не оказалось высшего медицинского образования

Приморской межрайонной прокуратурой по результатам проверки деятельности учреждения «Базовый санаторий «Беломорье» выявлены нарушения трудового законодательства.
Установлено, что в нарушение требований законодательства на должность главного врача Учреждения в июне 2021 г. назначено лицо, не имеющее высшего профессионального (медицинского) образования и соответствующего стажа работы на руководящих должностях в медицинской организации.
По данному факту прокуратурой Председателю союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Архангельской области» внесено представление, которое удовлетворено, с неимеющем соответствующего образования главным врачом трудовой договор расторгнут.