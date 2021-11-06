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Житель Коряжмы не хотел служить... теперь может посидеть

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя города Коряжмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

По версии следствия, подозреваемый, подлежащий призыву на военную службу, в 2019- 2021 годах под роспись получал повестки о явке в отдел военного комиссариата Архангельской области по городам Котлас, Коряжма и Котласскому району. Подозреваемый, не желая проходить военную службу, в назначенные дни без уважительной причины на мероприятия, связанные с призывом, не явился.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что просто не хочет служить в армии, поэтому после окончания школы игнорировал повестки.

Дело принято к производству Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

 

03 март 14:37 | : Скандалы

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