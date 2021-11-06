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Прокурор Коноши заступился за ветерана войны в части выплат

Прокуратурой Коношского района проведена проверка соблюдения прав участника Великой Отечественной войны на получение ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.04.2019 № 186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» 

Коношским районным судом от 04.09.2020 установлен факт участия ветерана, как лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, в боевых операциях с 03.05.1945 по 31.12.1951.

В связи с этим он имел право на начисление названной выплаты. Однако в 2020-2021 гг. отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  денежные средства ветерану не выплачивались.

Прокуратура Коношского района обратилась в Ломоносовский районный суд г. Архангельска к Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу о взыскании денежных выплат участнику Великой Отечественной войны в размере 20 тысяч рублей за два предшествующих года.

Решением суда, не вступившим в законную силу, требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

03 март 13:29 | : Скандалы

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