В Вилегодском районе пьяный сельчанин надругался над полицейским

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной отвественности 26-летнего жителя села Ильинско-Подомское, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 8 февраля 2022 года ночью участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Вилегодское» прибыл по вызову жильцов в многоквартирный дом в селе Ильинско- Подомское, в котором подозреваемый, находясь в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, так как сожительница не пустила его в квартиру. В ходе правового разбирательства подозреваемый стал вести себя агрессивно, публично оскорблял представителя власти, а также ударил его головой по голове, причинив физическую боль. Противоправные действия нарушителя порядка были пресечены.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал, от дачи показаний отказался. Примечательно, что ранее он привлекался к уголовной отвественности за совершение аналогичного преступления.