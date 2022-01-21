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В НАО директор фирмы держал работников впроголодь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении учредителя- директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда).

По версии следствия, в 2021 году подозреваемый из иной личной заинтересованности, располагая финансовыми ресурсами, но расходуя их на другие нужды, нарушил право полную оплату труда трех работников строительной организации и допустил образование задолженности перед ними.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Ненецкого автономного округа.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Задолженность перед работниками погашена, им произведён перерасчёт заработной платы.

28 февраль 11:39 | : Скандалы

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