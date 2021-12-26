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Житель Архангельска, оскорбивший фронтовиков на 9 мая, отделался штрафом

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ  (реабилитация нацизма, то есть отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, совершенные публично).

Следствием и судом установлено, что в 2020 году пользователь сети Интернет, используя страницу в социальной сети «Вконтакте», в преддверии празднования «Дня Победы» разместил на платформе акции федерального значения «Бессмертный Полк онлайн» анкеты с установочными данными и фотоизображениями нацистских преступников под видом ветеранов Великой отечественной войны. 

Действия осужденного были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором.

Преступление выявлено сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание  в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

24 февраль 16:20 | : Скандалы

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