Житель Архангельска, оскорбивший фронтовиков на 9 мая, отделался штрафом

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, совершенные публично).
Следствием и судом установлено, что в 2020 году пользователь сети Интернет, используя страницу в социальной сети «Вконтакте», в преддверии празднования «Дня Победы» разместил на платформе акции федерального значения «Бессмертный Полк онлайн» анкеты с установочными данными и фотоизображениями нацистских преступников под видом ветеранов Великой отечественной войны.
Действия осужденного были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором.
Преступление выявлено сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.
В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Приговором Архангельского областного суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.