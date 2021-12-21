В Котласе выявлен очередной крупный взяточник

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера управляющих компаний МО «Котлас» Александра Сущенко.
Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере), и ч. 2 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению производству предварительного расследования).
Главный инженер управляющих компаний с 01.12.2014 по 01.09.2019, желая незаконно приобрести право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 96, за 458 643 руб., без проведения торгов на аукционе по цене равной 15 % от его кадастровой стоимости, лично передал начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» взятку в виде имущественных прав на земельный участок, расположенный по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Свердлова, д. 94, стоимостью 721 006 руб.
Кроме того, обвиняемый после возбуждения уголовного дела, желая оказать содействие в избежании ответственности взяткополучателю, осуществил вмешательство в деятельность следователя, организовав демонтаж фундамента жилого дома, являвшегося предметом взятки, с использованием экскаватора. Его преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по области, и расследовалось СУ СК России по области и НАО.
Обвиняемый признал свою вину.
В ходе следствия наложен арест на его имущество: автотранспортное средство и земельные участки, общей стоимостью более 3 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.