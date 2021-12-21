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Жертвы ДТП на трассе М-8 сбежали с места происшествия, чтобы не дышать на полицию перегаром

В четверг в 23.19 на трассе М-8 супружеская пара стала свидетелем ДТП: до поры-до времени вилявшая по дороге «Лада-Калина» на полной скорости ушла в придорожный сугроб и перевернулась на крышу.
Женщина сразу же позвонила в Службу-112, но вскоре попала в ситуацию, которую народная мудрость описывает как «не делай добра – не получишь зла». Она успела рассказать, что произошло всё между деревнями Уйта и Шастки, и вместе с мужем они пытаются пробраться через сугробы к машине. Сделать это довольно сложно – ведь сугробы сейчас достигают местами полутора метров.
Из «Калины» тем временем стали одно за другим вываливаться мужские тела (да и как не вываливаться – машина-то перевёрнутая!) – и тут же понеслись запреты на вызов экстренных служб, особенно правоохранительных органов. Конечно, при этом были употреблены некоторые довольно резкие формулировки, что заставило женщину прекратить всякие попытки коммуникации с «пострадавшими».
- Уезжайте скорее, - подтвердил сомнения заявительницы оператор Системы-112. – Службы направлены.
Приехав на место, пожарные не застали на месте ДТП ни одного человека. Вероятно, мужчины покинули место ДТП, чтобы не контактировать и особенно не дышать на инспекторов ГИБДД – скорее всего, на это у водителя были веские основания. Машина спокойно лежала на крыше, розлива топлива не было. Никаких действий относительно «перевёртыша» предпринимать не стали.

18 февраль 11:33 | : Скандалы

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