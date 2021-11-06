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Дело директора издательского дома "Двина" передано в суд

Заместителем прокурора г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора государственного автономного учреждения Архангельской области «Издательский дом «Двина» Людмилы Голубевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.160 УК РФ (присвоение). 

Согласно предъявленному обвинению директор учреждения в период с 01.07.2021 по 19.11.2021 от имени издательского дома составила с индивидуальным предпринимателем города Архангельска несколько фиктивных договоров оказания услуг и актов сдачи услуг к ним, по которым им работы не производились, после чего произвела их оплату, а предприниматель после снятия денег в банкомате передал их директору учреждения. Своими действиями обвиняемая причинила издательскому дому ущерб на сумму 537 000 рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении директор учреждения не признала, указав, что похищенные денежные средства намеревалась использовать в интересах работников учреждения.               

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

 

 

17 февраль 08:45 | : Скандалы

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