Областная прокуратура встала на защите прав детей-сирот из Няндомы

Прокуратурой Архангельской области в ходе проверки по принятому на личном приеме заместителем прокурора области обращению воспитанника ГБУ «Архангельский центр помощи детям «Лучик» выявлены нарушения его жилищных прав и прав его несовершеннолетнего брата.
Установлено, что в жилом помещении, закрепленном за воспитанниками учреждения, общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в данном жилье, составляет менее учетной нормы площади жилого помещения (Няндомский район).
На основании статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» несовершеннолетние имеют право на получение благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Однако ни государственной организацией, где воспитываются несовершеннолетние, ни органами опеки и попечительства вопрос о постановки воспитанников в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее – список сирот), которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, своевременно не решен.
В связи с нарушением прав детей, оставшихся без попечения родителей, на своевременное включение в список сирот прокуратурой Няндомского района 25.01.2022 внесено представление начальнику отдела опеки и попечительства администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район», прокуратурой г. Архангельска 27.01.2022 внесено представление директору ГБУ «Архангельский центр помощи детям «Лучик».
Права воспитанников ГБУ «Архангельский центр помощи детям «Лучик» восстановлены, на основании распоряжений администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» несовершеннолетние включены в список сирот.