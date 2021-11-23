Пенсионер из Архангельска вел интимную переписку с самарской школьницей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 60-летнего жителя города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, в том числе, среди несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет»), п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, с использованием сети «Интернет»).
По версии следствия, в 2020 году обвиняемый познакомился в одной из социальных сетей в Интернете с 15-летней девочкой, проживающей в Самарской области, начал с ней циничную переписку на сексуальные темы, в ходе которой направил несовершеннолетней фотоматериалы, признанные порнографическими.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области.
В ходе допросов обвиняемый отказался высказать свое отношение к предъявленному обвинению. На период предварительного расследования в отношении него судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.