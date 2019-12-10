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Северодвинский МУП через суд заставляют контролировать горящий мусорный полигон

Проведенной Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проверкой установлено, что на эксплуатируемом СМУП «Спецавтохозяйство» полигоне в г. Северодвинске допускаются нарушения, способствующие горению его внутренних слоев.

В целях устранения нарушений закона прокурор обратился в суд, который согласился с предъявленными требованиями и обязал предприятие обеспечить условия для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения путем создания подъездных площадок, организовать заполнение площадок размещения отходов послойным чередованием негорючих материалов, оборудовать полигон наблюдательными скважинами.

Решение суда в законную силу не вступило.

 

 

14 февраль 11:27 | : Скандалы

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