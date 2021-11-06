Лихая автоледи из Вельска всласть поиздевалась над представителем власти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Вельского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 20 января 2022 года утром сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Вельскому району проводили профилактическое мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. Один из водителей, от которого исходил запах спиртного, отказался пройти контрольный тест, и его пригласили в служебный автомобиль. Желая избежать правового разбирательства, водитель пересел в автомобиль, которым управляла его сожительница. Сотрудники ГИБДД стали удерживать указанного мужчину, держась за кузов и переднюю дверь автомобиля, а его сожительница умышленно начала движение и протащила волоком представителей власти не менее 40 метров. Несмотря на активное противодействие, нарушителей задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.
Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.