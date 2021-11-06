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В Ненецком округе дорожные полицейские организовались в банду вымогателей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение в получении взяток в составе организованной группы 13 бывшим и 2 действующим инспекторам дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу, а также 2 лицам, не являющимися должностными. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в составе организованной группы), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что сотрудники ГИБДД в период с сентября 2019 года по октябрь 2020 года во время служебных командировок в вахтовый поселок Харьягинский Ненецкого автономного округа, действуя в составе организованной преступной группы, зная о последующей передаче взяток членам группы, не предпринимали мер для выявления и пресечения административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а при их выявлении протоколы об административных правонарушениях не составляли, незаконно освобождая водителей и юридических лиц от административной ответственности, предоставляя тем самым возможность беспрепятственного передвижения транспортных средств через вахтовый поселок, в том числе с нарушениями ПДД РФ. За указанные действия члены преступной группы в указанный период в поселке Харьягинский неоднократно получали взятки в виде денег и иного имущества в виде дизельного топлива за вышеуказанные бездействие, попустительство по службе, незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателей и представляемых им лиц. По версии следствия, обвиняемые получили незаконное денежное вознаграждение на общую сумму более 3,5 миллионов рублей.

В ходе допроса в качестве обвиняемых три бывших сотрудника ГИБДД полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном, двое признали вину частично.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

10 февраль 11:54 | : Скандалы

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