В Коряжме обнаружены тайные враги моржевания

На днях коряжемские любители зимнего купания («моржи») обнаружили, что прорубь на реке Большая Коряжемка, испорчена. На поверхности воды – масляная и резко пахнущая пленка.
«Когда мы стали убирать лед, намерзший за ночь на поверхности воды, под ним обнаружили разлитую маслянистую жидкость. Предполагаем, что в прорубь брошен флакон, и из него вверх она и поднимается: со льдом не убирается и жутко пахнет...», - рассказывает местная сторонница экстремальных способов закаливания Анна Селякова.
Нырять, чтобы достать емкость, пришлось другому любителю активного образа жизни, моржу Владимиру Ерофеевскому. Найти ее пока не удалось. Как и Владимиру в течение дня не удалось отмыться, чтобы уничтожить химический запах.
Напакостить моржам старались и раньше: в полынье находили льдины (списывали на шалости детей), а вот 4 дня назад обнаружили в самой полынье деревянные щиты. Они вмерзли, и, чтобы их достать, пришлось немало потрудиться…
Коряжемская служба спасения в курсе странной вредительской ситуации, ее специалисты уведомили отдел ГО и ЧС администрации города. Что скажут экологи: нанесен ли ущерб природе? Найдут ли правоохранители состав правонарушения? Пока вопросов больше, чем ответов. Но, несмотря на инцидент, бросать свое увлечение моржи не намерены.
(по материалам «Трудовой Коряжмы»)