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В Коряжме обнаружены тайные враги моржевания

На днях коряжемские любители зимнего купания («моржи») обнаружили, что прорубь на реке Большая Коряжемка, испорчена. На поверхности воды – масляная и резко пахнущая пленка.

«Когда мы стали убирать лед, намерзший за ночь на поверхности воды, под ним обнаружили разлитую маслянистую жидкость. Предполагаем, что в прорубь брошен флакон, и из него вверх она и поднимается: со льдом не убирается и жутко пахнет...», - рассказывает местная сторонница экстремальных способов закаливания Анна Селякова.

Нырять, чтобы достать емкость, пришлось другому любителю активного образа жизни, моржу Владимиру Ерофеевскому. Найти ее пока не удалось. Как и Владимиру в течение дня не удалось отмыться, чтобы уничтожить химический запах.

Напакостить моржам старались и раньше: в полынье находили льдины (списывали на шалости детей), а вот 4 дня назад обнаружили в самой полынье деревянные щиты. Они вмерзли, и, чтобы их достать, пришлось немало потрудиться…

Коряжемская служба спасения в курсе странной вредительской ситуации, ее специалисты уведомили отдел ГО и ЧС администрации города. Что скажут экологи: нанесен ли ущерб природе? Найдут ли правоохранители состав правонарушения? Пока вопросов больше, чем ответов. Но, несмотря на инцидент, бросать свое увлечение моржи не намерены.

(по материалам «Трудовой Коряжмы»)

04 февраль 12:29 | : Скандалы

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